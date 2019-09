SECRETARIA DE SEGURANÇA DIVULGA QUADRO CLÍNICO DO POLICIAL MARCELO PITITÓ

25/09/19 - 12:39:22

O policial José Marcelo Vieira Ribeiro, conhecido como Marcelo Pititó, sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) e encontra-se internado desde o início da tarde de sábado (21), no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), Marcelo foi transferido para a Unidade de Terapia intensiva (UTI) do hospital, e que a pedido da Delegada Geral, Katarina Feitoza, o Secretário da Saúde, Valberto de Oliveira Lima, acompanha pessoalmente o caso.

O estado de saúde do policial é grave, e a equipe médica aguarda o quadro clínico no paciente ficar mais estável para a realização do exame de arteriografia.

A Delegacia Geral e a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) reforçam o plantão da unidade com um forte esquema de segurança, sendo policiais civis extras, no sentido de evitar qualquer tipo de ocorrência dentro do hospital.

Por Genison Balbino, com informações da SSP