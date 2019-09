Secretário da Fazenda detalha as receitas e despesas do Estado aos deputados na Alese

25/09/19 - 11:44:16

O secretário de estado da Fazenda, Marco Queiroz, está apresentando na manhã desta quarta-feira, 25, aos deputados estaduais, a prestação de contas referente ao 1º Quadrimestre de 2019. A apresentação, acompanhada por técnicos da Sefaz, acontece na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Segundo a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais apresentada aos parlamentares e à imprensa, de janeiro a abril de 2019, a composição das despesas do estado é de 66% com pessoal e encargos e, 26% com custeio.

A receita corrente foi de 2 bilhões, 989 milhões, 424 mil 833 reais e 64 centavos; sendo que o total da receita líquida é de 3 bilhões, 16 milhões, 808 mil, 278 reais, 53 centavos. O total da despesa é de 3.010, 9 bilhões.

De acordo com ele, o governo do estado de Sergipe cumpre o seu dever constitucional, de expor as contas públicas referentes ao primeiro quadrimestre de 2019. “Isso do ponto de vista do exercício que todos os estados da federação tem de fazer, da boa gestão fiscal, então dentro desse parâmetro, estamos aqui hoje na Comissão para expor”, destaca.

Foto: Rede Alese

Por Aldaci de Souza- Rede Alese