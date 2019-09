Secretário da Fazenda fará exposição das finanças nesta quarta-feira na Assembléia

25/09/19 - 05:13:50

O secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, fará a prestação de contas referente ao 1º Quadrimestre de 2019, na manhã desta quarta-feira (25), para os membros da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa. Na pauta está em discussão a avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Governo do Estado de Sergipe.

Será uma oportunidade especial para os deputados, de situação e oposição, analisarem os reflexos da reforma administrativa proposta pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) no início do mandato atual em 1º de janeiro passado. Certamente entrará em discussão a capacidade de endividamento do Estado, a aplicação dos recursos contraídos e dos repasses feitos pelos governo federal.

Cidadão Sergipano

À tarde, às 16 horas, no plenário da Assembleia Legislativa, atendendo a uma propositura do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), o juiz Federal Dirley da Cunha vai ser condecorado com o Título de Cidadão Sergipano.

Quinta-feira

Na quinta-feira (26), durante o Grande Expediente da Sessão Planária, atendendo a um requerimento da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB), haverá um amplo debate sobre o possível fechamento da sede (escritório) da Petrobras em Sergipe. Ela convidou o presidente do Sindipetro AL/SE, Bruno César Saraiva Dantas, que fará uma exposição sobre a realidade em que se encontram os trabalhadores e deve externar a preocupação com o fechamento de postos de trabalho no Setor.

Sexta-Feira

Já na sexta-feira (27) pela manhã, também no plenário da Assembleia, atendendo a um requerimento do deputado estadual Iran Barbosa (PT), será realizada uma audiência pública para discutir o resultado do Atlas da Violência 2019, divulgado recentemente. Certamente estarão em discussão as propostas do governo federal voltadas para o enfrentamento à violência que estão em tramitação no Congresso Nacional, como também os indicadores registrados em Sergipe.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões