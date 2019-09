Sergipe presente na ABAV, a maior feira de turismo da América Latina

25/09/19 - 13:50:50

Na manhã desta quarta-feira (25) Sergipe participa em São Paulo, de evento para divulgar o turismo

São dois estandes, um comercial, com municípios e Governo do Estado, e outro institucional, padronizado pelo Ministério do Turismo para todos os estados.

Sergipe estreia também uma nova folheteria na ABAV, mais atraente e com os principais destinos turísticos do estado.

No período da tarde, o governo do estado vai assinar um convênio para investir na área promocional e comercial de pacotes para Sergipe. Esse convênio será uma cooperação entre o governo, a ABIH, a Prefeitura de Aracaju e a CVC, uma das maiores operadoras de turismo do mundo.