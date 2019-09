TRE/SE JULGA PROCESSO CONTRA O DEPUTADO RODRIGO VALADARES NA SEGUNDA

25/09/19 - 15:19:15

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) marcou para a próxima segunda-feira (30), o julgamento da representação contra o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) por captação ou gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral 2018. O relator é o juiz Marcos Antônio Garapa de Carvalho.

O julgamento estava marcado para acontecer nesta quarta-feira (25), mas o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe informou que a sessão de julgamentos anteriormente agendada para o dia 25 de setembro de 2019 será realizada no dia 30 de setembro, às 14 horas, no plenário do TRE-SE.