Voto de castidade na política

25/09/19 - 00:01:31

Diógenes Brayner – [email protected]

Desde quando se iniciou a partilha de órgãos do Governo Federal nos Estados, que há uma luta pela escolha de postos importantes em cada unidade da Federação. E a Codevasf é um deles no Nordeste. Com bons recursos e com a responsabilidade de promover o desenvolvimento do Vale do São Francisco, a companhia sempre foi o desejo de lideranças políticas dos Estados, exatamente porque agrega força, além de servir para cabide de emprego com bons salários.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), que defende um estilo de política novo e sem o toma-lá-dá-cá, foi um dos primeiros a levantar a mão solicitando a Codevasf, quando do leilão de órgãos federais em Sergipe para aqueles que bolsonarizaram o País. Delegado de Polícia, sem nenhuma experiência política, mas consciente de que há necessidade de mudar o formato que se aplica hoje, Alessandro não se conteve e, legitimamente, também integrou o bloco dos que pretendiam ser agraciado pelo presidente que ajudou a eleger.

Deixando de lado pruridos impostos por uma nova/velha política, o senador foi buscar a sua parte, mesmo contrariando o estilo que defendia como certo para mudar a estrutura viciada do “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Tem aparecido bem na mídia. Adepto do estilo Moro de ser, o senador Alessandro sentiu-se contrariado com o Governo ao não ser agraciado com a Comissão sobre o Clima e vê desmoronar o sonho da provação de uma ‘CPI da Toga’, o que lhe deu espaço na mídia e, claro, o fez aparecer junto ao eleitorado.

Com essas negativas que atrapalham seu projeto novo de fazer política, Alessandro se afastou do Planalto e deixou transparecer frustração pelo apoio que deu a Bolsonaro nas eleições para presidente.

Nesse momento de dificuldades do Governo para aprovar reformas, principalmente a da Previdência no Senado, o Planalto ampliou o diálogo e naturalmente conversou com Alessandro Vieira, assim como fez com outros colegas dele. Teria reclamado do tratamento que vem recebendo e a Codevasf ressurgiu como “uma fênix entre seus desejos”. Esse tipo de diálogo sempre foi usual e não teria grande repercussão se o senador não demonstrasse absoluta ojeriza ao estilo posto em prática na vida do Congresso.

Os seus companheiros de bancada, praticamente a maioria, criticaram o gesto em nome do off. Foi unanimidade admitir: “ele prega uma coisa em Sergipe e outra em Brasília”. Mas é provável que os colegas não o interessem, mesmo que mantenha bom diálogo com alguns, porque demonstra que continuará com a política que admite como séria, honesta e desprovida de interesses pelo mandato que exerce.

É um jogo que merece cuidado, porque a sociedade não acredita mais neste tipo de voto de castidade na política…

Folha de setembro

O governador Belivaldo Chagas (PSD) confirma que se não fosse o crescimento do FPE/ICMS deste mês, “teríamos sérias dificuldades para pagar a folha conforme o estado vem pagando”.

*** Segundo Belivaldo, houve um crescimento inesperado do Fundo e da arrecadação.

*** O governador diz que manterá o pagamento sem alteração nos próximos meses.

Mandarino continua

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse que foi informado ontem pelo general Ramos, da Secretaria de Governo, que César Mandarino continuará à frente da Codevasf em Sergipe.

*** Fábio Mitidieri aproveita e tasca: “nova política em Sergipe tem preço: Codevasf”.

Espaços políticos

Fábio Mitidieri diz que acha normal um político querer ocupar espaços. “Mas o estranho é negar e criticar a prática, e mesmo assim querer indicar”.

*** – Eu sou oposição, não indiquei nenhum cargo e acho normal quem seja situação faça indicações. Agora, eu na oposição querer indicar, não existe”! Disse.

Grande erro

O empresário Milton Andrade (Novo) enviou zap ontem ao colunista dizendo que “há um grande erro na coluna (de ontem) ao dizer que a votação do senador Alessandro Vieira (Cidadania) depende da questão da Codevasf”.

*** Plenário publicou, ontem, com exclusividade, que Alessandro teria pedido a Codevasf para Milton e em troca votaria na Reforma da Previdência.

*** Milton, também através de zap, disse que informou a Alessandro que seu nome não está para a ocupação do cargo na Codevasf.

Queixas no Planalto

Segundo informação de Brasília, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) teria feito queixas sobre o Governo Federal não ter cumprido nada com ele e lembrou a questão sobre a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas.

*** Alessandro estava certo para presidir a Comissão, mas o Governo trabalhou para colocar o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará para presidi-la.

*** A informação acrescenta que a votação de Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos EUA também estaria sendo tratada.

Chances de mudanças

Em entrevista ontem, o senador Rogério Carvalho (PT) disse que ainda há chances de mudanças no texto principal da PEC 06 que trata da reforma da previdência.

*** Rogério avisou que a oposição se articula para isso.

Mudanças de partido

Pelo menos seis deputados estaduais estão tentando deixar os partidos pelo qual se elegeram, para filiar-se em outras siglas: Dois deles desejam tentar Prefeituras e os demais não se sentem confortáveis na legenda.

*** São eles: Zezinho Guimarães e Garibaldi Mendonça querem trocar o MDB pelo DEM. Gilmar Carvalho e Capitão Samuel tentam migrar do PSC para o DEM. Rodrigo Valadares (PTB) iria para o PSF e Luciano Pimentel deixa o PSB.

Luciano conversa

O deputado Luciano Pimentel (PSB) já decidiu deixar o partido e espera uma brecha para migrar para outra legenda. Tem muitos convites, mas ainda não se definiu.

*** Tem conversado muito com o deputado federal Laércio Oliveira (PP), que lhe oferece a legenda. Pode acontecer, assim como outras siglas.

Com Siqueira

Luciano Pimentel teve reunião com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, em Brasília. Foi comunicar a decisão de deixar o partido e seguir outro caminho.

*** Siqueira tentou conciliar para que ele permanecesse na sigla. Luciano disse-lhe que não havia mais espaço.

*** O deputado quer ir para um partido em que se sinta melhor.

Sobre candidatura

O deputado federal Fábio Reis (MDB) disse ontem que se depender dele prefere ficar em Brasília a disputar as eleições de 2020, como candidato a prefeito de Lagarto.

*** – Mas se não houver outra alternativa pode disputar a Prefeitura de Lagarto, disse Fábio, acrescentando que “se considera preparado para isso”.

Não tem interesse

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse ontem que não tem interesse e nem preocupação em participar de convenção do seu partido, dia 7/10, para indicação de uma chapa nacional para presidir a legenda.

*** Disse que prefere permanecer aqui em Aracaju tratando das questões municipais.

*** JB não sai do MDB até as eleições municipais, depois delas vai aguardar os fatos.

Devolve suplência

Jackson Barreto não gostou da informação, publicada por Plenário ontem, de que seria suplente no Diretório Nacional: “não sei dessa história e nem quem indicou meu nome para isso”.

*** – Devolvo a suplência para quem lembrou. Não estou preocupado com cargo de suplente, disse.

Sem intimação

Ainda não chegou ao PSC a intimação sobre o processo de desfiliação do deputado estadual Gilmar Carvalho do partido, que foi protocolado no TRE-SE.

*** Ao receber, a legenda terá cinco dias para se manifestar sobre o que disse Gilmar.

Posse em Canindé

Breno Silveira, candidato a deputado em 2018, não está parado. Ontem ele foi a Canindé do São Francisco e participou da posse do novo prefeito Weldon Mariano, e de Nelson Marinho como presidente da Câmara.

*** O grupo votou em Breno nas eleições passadas e pode continuar votando, já que ele disputa mandato em 2022.

Um bom bate papo

Mais impostos – Segundo o DCM Online, com novas regras, trabalhador começa a pagar imposto sobre férias, 13º e hora extra.

Relação a vendas – Há certo pessimismo do setor comercial em relação às vendas do final de ano. Mas tem quem espere com otimismo o período do Natal.

Definir apoio – Até sexta-feira acontece reunião do prefeito Edvaldo Nogueira com membros do PRB, para definir apoio às sua reeleição.

Sobre Codevasf – O empresário Milton Andrade (Novo) disse que foi o próprio senador Alessandro Vieira que sugeriu a ele não querer a Codevasf.

Ficar com César – Deputados da bancada federal disseram ontem que a maioria deles assinou documento pedindo para que César Mandarino permanecesse na Codevasf.

Razão de se esperar – Clóvis Silveira diz que a razão de se esperar pelo tempo, é que pode não haver mais tempo, para aquilo que se esperava!

Afasta juízes – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu ontem afastar cinco desembargadores e um juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5). Todos são suspeitos de vender sentenças e favorecer réus.

Mantém posição – Jackson Barreto mantém sua posição ideológica do velho MDB e não aplaude Jair Bolsonaro. Espera a liberdade do ex-presidente Lula (PT).

Audiências públicas – Assembleia Legislativa se movimenta mais com a realização de audiências públicas, que na discussão dos problemas de cada parlamentar.