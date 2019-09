Abertas vagas para curso capacitação sobre Geologia para professores da rede estadual

Intitulado “Geologia Geral Para o Ensino Básico”, o público-alvo do curso são os professores de ensino fundamental e médio (Ciências, Geografia, Biologia) da Rede Pública do Estado

Em novembro, será realizado em Aracaju o 28º Simpósio de Geologia do Nordeste e, como atividade pré-simpósio, o Programa de Pós-Graduação em Geociências da UFS (PGAB) disponibiliza um curso de capacitação, nos dias 17 e 18 de outubro. Intitulado “Geologia Geral Para o Ensino Básico”, o público-alvo do curso são os professores de ensino fundamental e médio (Ciências, Geografia, Biologia) da Rede Pública do Estado.

Visando a contribuir com a dinâmica do ensino-aprendizado, o curso disponibilizará, para cada professor participante, uma coleção de minerais e de rochas com guias descritivos. A instrutora do evento será a professora Cícera Neysi de Almeida, do Departamento de Geologia (IGEO/UFRJ). A princípio serão ofertadas 40 vagas, e a inscrição do curso é gratuita.

Para Lourdes Rosa, professora responsável pela realização do curso, este visa buscar a popularização do conhecimento, produzido no espaço universitário, por meio de divulgação da Geologia, em escolas da rede pública. Segundo ela, o conteúdo programático foi elaborado a partir de consultas em livros didáticos de Ciências e Geografia dos 5º, 6º e 7º anos do segundo ciclo do ensino fundamental e nas Orientações Teórico-Metodológicas de Ciências Naturais para a Educação Básica (1˚ ao 9˚ anos), do Ministério da Educação.

“Sua importância para os professores do Estado de Sergipe é poder capacitá-los sobre temas geológicos e educação ambiental e treiná-los a observar e identificar rochas e minerais e seus contextos na paisagem”, afirmou Lourdes.

Inscrição

Para se inscrever, é preciso preencher uma ficha de inscrição com o nome, nome e endereço da escola, disciplinas ensinadas, curso de graduação, CPF, e-mail e telefone e enviar para o e-mail: [email protected].

O 28º Simpósio de Geologia do Nordeste (28º SGNE) será realizado no período de 11 a 15 de novembro de 2019, na cidade de Aracaju, no Delmar Hotel, e tem o objetivo de reunir o maior número de pesquisadores, técnicos, professores, estudantes, consultores e empresas dedicadas às Geociências para discutir questões geológicas relevantes e estratégicas para o desenvolvimento sustentável da Região Nordeste. O tema deste ano será geoconservação, pesquisa e mineração.

Ficha de inscrição aqui