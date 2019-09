Abertura do Fórum Energias destaca o potencial energético do Estado

A primeira parte do evento realizado pelo Sebrae, contou com a presença de especialistas do setor de energia e empreendedores

“Sergipe entrou no mapa nacional e internacional da energia”. Com essas palavras e uma palestra otimista sobre o potencial energético em Sergipe foi aberta a primeira noite do 3º Fórum Energias, promovido pelo Sebrae. A frase é do engenheiro Márcio Félix, que é ex-secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia e atual presidente do Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo S/A.

Em sua palestra Félix exaltou as qualidades de Sergipe e atentou os presentes para todo o potencial de desenvolvimento que o estado terá nos próximos anos, principalmente com a cadeia do gás natural. “O que visualizo para Sergipe é um cenário extremamente promissor. O estado tem uma diversidade de fontes energéticas, com destaque para a solar e o gás.

Essa diversidade oferece todos os elementos para que o estado possa se desenvolver, afinal, são uma energias limpas, em abundância e com preços competitivos, que é um atrativo em qualquer lugar do mundo”, disse.

O objetivo do evento é dialogar com microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte que atuam ou pretendem exercer atividades na cadeia de energia. Além da abertura, realizada na noite da quarta-feira (25), o Fórum terá continuidade durante toda a quinta-feira (26), com painéis de debates sobre as oportunidades de mercado e negócios na cadeia de energias para os pequenos negócios sergipanos.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho representou o governador Belivaldo Chagas no evento e falou sobre o tema. “Não existe progresso sem energia. Sergipe foi presenteado pela natureza com uma grande oferta de gás e o que nós, do Governo, pretendemos e estamos fazendo, é adequar o Estado e a legislação para atender a essa nova realidade, estimulando a competição e a livre iniciativa. Com isso, certamente, muitas oportunidades de negócios, para todos os ramos do mercado, surgirão em Sergipe”, frisou.

Durante sua palestra, Márcio Félix reforçou o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Governo do Estado, em busca de atração de empresas e de oportunidades de desenvolvimento com as novas descobertas do gás. “Sergipe está atuando como um estado grande. O Governo tem trabalhado incansavelmente, entendendo o momento e se preparando, em termos da legislação de distribuição do gás e acolhendo novos investidores com a hospitalidade comum dos sergipanos. Vemos o secretário José Augusto o tempo todo viajando por todo o Brasil em busca disso. Sem dúvidas, Sergipe entrou no mapa nacional e internacional da energia”, completou.

O 3º Fórum Energias de Sergipe é uma realização do Sebrae em Sergipe, em parceria com o Governo do Estado, o Sistema Fecomércio SE e a Associação das Empresas da Cadeia Produtiva de Petróleo, Gás e Energias de Sergipe (PENSE), além do apoio da Rede Petrogas, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA/SE) e da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas – Seção de Sergipe (ABEE-SE).

