AÇÃO CONJUNTA ENTRE AS GM DE DORES E ROSÁRIO EVITA ASSALTO A ÔNIBUS

26/09/19 - 05:43:02

Na tarde desta quarta-feira (25) a Guarda Municipal de Rosário foi solicitada para apoiar uma abordagem a suspeitos dentro da topic da Copertalse prefixo 189 linha Porto da Folha a Aracaju.

Nas proximidades do povoado Sabinópolis as duas equipes coordenadas pelo diretor GM Adriano Santos, GM de Dores e Sec Batista coordenador da GM Rosário, abordaram o referido veículo, momento qual um objeto foi jogado para fora do veículo.

O objeto foi localizado sendo um revolver calibre 38 com uma munição percutida porem não deflagrada, a propriedade da arma a princípio foi negada, mas ao entrevistar os suspeitos o indivíduo João Keveny Pereira Santos 20 anos morador do bairro São Conrado em Aracaju, entrou em contradições informando o nome do irmão para evitar o histórico criminal.

O segundo suspeito identificado como Alberto Whinston Vieira Santos afirmou que estavam com um veículo Linea preto, porém o referido veículo apresentou problemas mecânicos, fato que levou a esta na topic. Porém foi reconhecido pelas vitimas como o motorista do veiculo Línea utilizado no assalto horas antes no município de Itabí.

Diante dos fatos os envolvidos foram para delegacia de Nossa Senhora das Dores onde ambos foram reconhecidos pelas vitimas, o flagrante foi realizado pelo delegado Marcos Garcia, toda ação envolveu Os GMs Agenor e Santana de Dores, GMs Cmt Araújo e Anjos de Rosário!

Fonte e foto GMRC