Alerta para previsão de maré alta na capital de 28 ao dia 30

26/09/19 - 11:06:20

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) e das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), prepara a cidade para a maré alta prevista para os próximos dias.

Devido ao histórico de décadas de alagamentos causado por edificações construídas abaixo do nível do mar, a Prefeitura já está realizando ações preventivas que possibilitem o escoamento das águas acumuladas nas regiões mais baixas da cidade.

Os picos das marés previstos para sexta-feira, dia 27 são (2.2m às 15h21), no sábado, 28 (2.3m às 3h36 e 16h02), e domingo, 29 (2.4m às 4h17 e 2.3m às 16h41), e segunda-feira, 30, (2.3m às 4h58 e 2.4m às 17h19) estarão acima da média.

O secretário municipal da Defesa Social e Cidadania e coordenador do Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura, Luís Fernando Almeida, destaca que a subida da maré é um fenômeno natural e inevitável, mas que pode gerar transtornos em cidades com menos altitude, como a capital sergipana. “A água ocupa os espaços nesses períodos de marés grandes e a Prefeitura fará tudo o que for possível para minimizar os transtornos. Estamos tomando as providências de limpeza e desobstrução de bocas de lobo para que o escoamento pós enchente seja mais rápido”, garante o secretário.

Alerta

Nos próximos dias, a orientação à população que reside e transita pelo local cotidianamente é de alerta e, se possível, precaver a circulação no local nos horários próximos à alta da maré. Caso haja alguma necessidade, poderá acionar a Defesa Civil, por meio do número emergencial 199.

Ainda nesta quinta-feira, 26, a Semdec, por meio da Defesa Civil Municipal, emitirá alerta para essas regiões. Nos horários previstos para a alta, agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) estarão na região para monitorar o tráfego e orientar os condutores.

Fonte: PMA