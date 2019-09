ARACAJU: CÂMARA MUNICIPAL APROVA OITO PROPOSITURAS NESTA QUINTA-FEIRA

26/09/19 - 13:15:40

Os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) apreciaram na manhã desta quinta-feira, 26, oito proposituras sendo três Projetos de Lei, um Projeto de Resolução, um Requerimento e três Moções.

Em 1º votação foi aprovado o Projeto de Resolução nº 06/2019 que dispõe sobre a criação da frente parlamentar em defesa do meio ambiente.

Sobre o assunto, de autoria do vereador Camilo Lula (PT), disse que a criação desta frente parlamentar tem o intuito de proteger um bem mundial. “Durante as eleições, o então presidente Bolsonaro anunciou em sua campanha que meio-ambiente não deveria ser razão para repensar o crescimento, inclusive a declaração dele foi tema de discursos na ONU. E em contrapartida a criação dessa frente parlamentar vem para defender o nosso meio-ambiente, e defende-lo no âmbito de Aracaju”.

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) também defendeu a aprovação da propositura. “Essa realmente é uma pauta de um conteúdo suprapartidário e são pequenas práticas dentro da nossa área de competência que fazem a diferença. Precisamos defender, pois esse projeto é de extrema importância”.

Também em 1º votação foi aprovado o Projeto de Lei nº 251/2018, de autoria da ex-vereadora Kitty Lima, que institui o Dia do Rugby no município de Aracaju.

Por Leilane Coelho