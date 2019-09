Audiência debaterá “Atlas da Violência 2019” nesta sexta-feira, 27

26/09/19 - 12:44:01

Para debater o “Atlas da Violência 2019”, publicação produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apresenta dados sobre a violência em Sergipe e no Brasil, será realizada amanhã (sexta-feira), 27, às 9h, audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A iniciativa terá como palestrante o pesquisador e coordenador do IPEA, Daniel Cerqueira.

De acordo com o autor da propositura e membro da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alese, deputado estadual Iran Barbosa (PT), além de o tema ser de interesse da sociedade sergipana, os parlamentares precisam dominar os dados para possam propor políticas públicas.

“Precisamos interferir junto aos órgãos públicos do estado com o objetivo de buscar os caminhos para diminuir os índices de violência em Sergipe. Não se faz isso, sem conhecer em profundidade, acompanhar, monitorar e ter critérios para parametrização do problema no estado”, colocou.

O deputado enfatizou que é necessário buscar alternativas que passem por políticas públicas que promovam mais acesso à educação, lazer e a presença de equipamentos públicos nos bairros e municípios.

“Isso tudo tem que ser pensado e, sobretudo, a respeito de orçamento para a construção dessas políticas. Estamos vivendo um momento muito duro quando os dados apontam para o crescimento da violência. Não podemos aceitar e tolerar que os orçamentos e investimentos nas áreas sociais sejam cortados, como estão”, finalizou.

O que: Audiência Pública sobre o “Atlas da Violência 2019”.

Quando: Sexta-feira, 27, às 9 horas.

Onde: Plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese)

Foto: Divulgação/crianca.mppr.mp.br

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese