Cirurgia feita por Bolsonaro já foi realizada por 11.718 pessoas no 1º semestre deste ano

26/09/19 - 14:34:10

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal só nos primeiros seis meses de 2019 já foram realizadas 11.718 cirurgias de reparo de hérnia incisional, em todo País. Este foi o mesmo procedimento realizado no presidente Jair Bolsonaro, no último domingo (8), para corrigir uma saliência de tecido.

Segundo o gastroenterologista do Hapvida em João Pessoa, Tarcísio Carneiro, a hérnia incisional aparece em cicatrizes pós-cirúrgicas ou cicatriz de ferimentos. No caso de Bolsonaro, ele foi vítima de uma facada durante uma atividade política, na campanha eleitoral do ano passado

A hérnia incisional acontece quando existe o enfraquecimento muscular de uma região que já foi operada. Quanto mais uma determinada área é submetida a cirurgias, maior a probabilidade do surgimento de hérnia. “A correção se dá sempre de forma cirúrgica e normalmente se utiliza reforço com tela”, explica Tarcísio Carneiro.

O especialista afirma ainda que após o procedimento cirúrgico o indivíduo segue com a vida normal. “Se não houver nenhum tipo de infecção ou sangramento o paciente pode seguir com a vida normal, pois a recuperação é tranquila e com três meses está liberado para prática de atividade física”, assegura o médico.

Fonte assessoria