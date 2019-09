Colaboradores das obras de duplicação da BR-101 participam de campanha

26/09/19 - 17:05:04

O DNIT, por meio da Gestão Ambiental BR-101, realizou campanha educativa com colaboradores do Consórcio LCM/BTEC/LPC, responsável pelas obras no encabeçamento da ponte sobre o rio São Francisco (PSF). Na ação, foram repassadas informações acerca dos cuidados e maneiras preventivas a fim de evitar acidentes com cargas perigosas.

Na campanha, os colaboradores das obras foram instruídos a identificarem o material transportado por meio dos rótulos de risco e do painel de segurança, os quais obrigatoriamente ficam localizados na frente, traseira e nos lados dos veículos. Por fim, os colaboradores foram orientados em caso de acidentes com produto perigoso na rodovia acionar o corpo de bombeiros (193), SAMU (192), PRF (191), contatos telefônicos que devem ser acionados em casos de emergência para o atendimento imediato.

O Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos está regulamentado com base em legislação e critérios técnicos, de acordo com as diretrizes da Organização das Nações Unidas – ONU, o que demonstra a preocupação das autoridades e órgãos governamentais em manter rígido controle, uma vez que, acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos, podem ocasionar impactos significativos ao meio ambiente, ao patrimônio, bem como à segurança e à saúde das pessoas.

A ação faz parte do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR da Gestão Ambiental das obras de duplicação da BR-101 que tem como objetivo principal evitar por completo a ocorrência de acidentes com cargas perigosas ao longo da área de influência da rodovia BR-101, no trecho entre Palmares (PE) a Conceição do Jacuípe (BA).

