CONBASF E CODEVASF FIRMAM CONVÊNIO QUE BENEFICIARÁ COOPERATIVAS

26/09/19 - 15:18:30

O presidente do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco (CONBASF), Alexandre Martins, o superintendente, Mário Albuquerque, e o superintendente da CODEVASF, Cézar Mandarino assinaram um convênio para a doação de materiais e veículos. Além disso, a companhia deve fazer a doação do terreno do antigo aeródromo em Propriá para o consórcio.

“Neste terreno, que será doado em breve pela CODEVASF, pretendemos construir uma unidade de transbordo e uma central de compostagem de resíduos orgânicos, que devem beneficiar 16 municípios do Baixo São Francisco, filiados ao CONBASF. O material e os veículos doados nesta manhã serão selecionados e doados às cooperativas já instaladas nos municípios”, explicou Mário Albuquerque.

O presidente do CONBASF agradeceu à Codevasf e destacou os benefícios. “Quanto à doação dos materiais de mobiliário e veículos, vamos estruturar as cooperativas e dar mais condições aos nossos cooperados; e quanto ao terreno, estamos bastante esperançosos, já que o Consórcio terá o seu primeiro imóvel, além de outros benefícios. A parceria com a CODEVASF é de extrema importância”, ressaltou Alexandre Martins.

ASCOM/CONBASF