Congresso Espírita de Sergipe convida para reviver os ensinamentos de Jesus

26/09/19 - 06:39:44

Abertura acontece na sexta, dia 27 de setembro, às 19h, no Teatro Tobias Barreto

Nos próximos dias 27, 28 e 29, no Teatro Tobias Barreto, acontece a 7ª edição do Congresso Espírita de Sergipe (Congrese), com o tema ´Evangelho Fonte de Luz: Roteiro Seguro para Iluminação do Espírito´. Ainda há vagas para quem deseja se inscrever no evento, que convida o público a reviver os ensinamentos de Jesus. A abertura acontece amanhã (27), às 19h, no Teatro Tobias Barreto, com palestra literomusical com Haroldo Dutra Dias e Moacyr Camargo. Haverá ainda apresentação do Coral Irmão Francisco, do Grupo Espírita Trabalhadores do Bem, e homenagem ao patrono do Congrese, Martins Peralva. Simultaneamente ao evento acontece a 3ª edição do Congresso Espírita da Juventude, na sede da Fees.

Segundo a presidente da Fees, Glicenita Santiago, o Congresso é um momento de agregar pessoas, com a presença de caravanas de várias partes do Brasil, bem como oportunizar sobre o conhecimento do que é o Espiritismo. “Vamos reviver os ensinamentos do Mestre Jesus neste evento organizado com muita dedicação pela Federação e pelas casas espíritas de todo o Estado de Sergipe. E já é tradição reunir pessoas de diferentes credos religiosos neste Congresso, ou mesmo quem não tenha credo. Buscamos sempre agregar temas direcionados aos objetivos da Doutrina: consolar, esclarecer, agregar pessoas, manter a fé firme no futuro e tantos outros ensinamentos cristãos”, informa a presidente.

O Congrese vai reunir oradores espíritas de várias partes do Brasil: André Peixinho, Cauci de Sá Roriz, Cosme Massi, Euza Missano, Cirne Ferreira Araújo, Irvênia Prada, Júlio César Góes, Luiz Antônio Ribeiro, José Carlos De Lucca e Leonardo Machado. Na Arte Espírita: Rodrigo Mendes, João Moura, Coral Jésus Gonçalves – Grupo de Trabalho Espírita Caminho da Redenção, Cleber Melo, Grupo Som em Movimento, Sérgio Menezes Lucas e Coral – Maestro Leosírio Guimarães (ASAP).

Todos os recursos provenientes do Congresso estão sendo utilizados para o próprio custeio do mesmo, bem como reformas na sede da Federação. Informações: (79) 3249-2896 / www.fees.org.br.

PROGRAMAÇÃO

Dia 27/09

19h

Formação da Mesa de Abertura do Congresso

Arte Espírita – Coral Irmão Francisco – Grupo Espírita Trabalhadores do Bem

Homenagem a Martins Peralva – Júlio César Góes

20h

Lítero Musical: Haroldo Dutra Dias e Moacyr Camargo

Tema: Evangelho Fonte de Luz – Roteiro Seguro para Iluminação do Espírito

21h

Prece Final

Dia 28/09

8h

Arte Espírita – Rodrigo Mendes

Prece de Abertura

8h30 – 1º Painel

Palestrante – André Peixinho

Tema: “As Bem-Aventuranças e Outras Belezas Espirituais”

9h15

Palestrante – Cauci de Sá Roriz

Tema: “O Evangelho de Jesus e a Salvação na história do Cristianismo”

10h

Intervalo – Arte Espírita João Moura

10h30 – 2º Painel

Palestrante: Cosme Massi

Tema: “O Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo”

11h15

Palestrante: Euza Missano

Tema: “Da Manjedoura ao Calvário – Ide e Pregai o Evangelho”

12h

Almoço

14h

Arte Espírita – Coral Jésus Gonçalves – Grupo de Trabalho Espírita Caminho da Redenção.

14h30 – 1º Painel

Palestrante – Cirne Ferreira Araújo

Tema: “Ação Evangelizadora para conexão com Deus”

15h15

Palestrante – Irvênia Prada

Tema: “Animais e Espiritualidade à Luz do Evangelho de Jesus”

16h

Intervalo – Arte Espírita – Cleber Melo

16h30 – 2º Painel

Palestrante – Luiz Antônio Ribeiro

Tema: “Valoroso Esforço na Conquista do Eterno Bem

17h15

Palestrante – José Carlos De Lucca

Tema: “As Curas do Evangelho”

18h

Prece de Encerramento

Dia 29/09

8h

Arte Espírita – Grupo Som em Movimento

8h30 – 1º Painel

Palestrante – Leonardo Machado

Tema: “Vida Saudável e Feliz: Evangelho de Jesus e Saúde Mental”

9h15

Palestrante – Cosme Massi

Tema: “Sede Perfeito”

10h

Intervalo – Arte Espírita Moacyr Camargo

10h30 – 2º Painel

Palestrante – André Peixinho

Tema: “Vivendo os Mandamentos de Jesus”

Palestrante – José Carlos De Lucca

Tema: “As abençoadas Horas de Hoje”

12h

Prece Final

Encerramento do Congresso

Arte Espírita Sérgio Menezes Lucas e Coral – Maestro Leosírio Guimarães (Asap)

Da assessoria