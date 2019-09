FHS: CONTRATADOS PASSARÃO PELOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS DEMAIS INSCRITOS

26/09/19 - 15:24:07

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) vem a público esclarecer informações inverídicas divulgadas nas redes sociais sobre o Processo Seletivo Simplificado (PSS). A comissão avaliará todos os candidatos em igualdade de condição, não haverá, portanto, vagas disponíveis nem garantias de efetivação para as profissinais que já possuem contrato indeterminado junto à FHS. Com o processo seletivo, a intenção é regularizar as escalas de plantão nas unidades da rede estadual de Saúde.

O que há é a orientação para que essas pessoas participem do PSS, tendo em vista que os contratos antigos estão irregulares. Com isso, se os candidatos com contratos indeterminados forem selecionados e estiverem aptos para o cargo, eles começarão um novo contrato junto à FHS, através do PSS, regularizando a sua situação como orientam o Ministério Público Federal, Estadual e Tribunal de Contas.