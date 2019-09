CPAC participa do 2º Encontro Estadual de Empreendimentos de Catadores e Coletores

26/09/19 - 06:03:01

Nesta terça-feira, dia 24, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), o Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS), da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SERHMA) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (SEBRAE), realizaram o 2º Encontro Estadual de Empreendimentos de Catadores e Coletores de Materiais Recicláveis e Óleo de Cozinha, do Estado de Sergipe.

O objetivo do evento foi alinhar com as organizações de catadores e coletores, as metodologias e ações a serem implementadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), conjunta as estratégias de atuação das Redes de Empreendimentos de Catadores e Coletores de Materiais Recicláveis: Baixo São Francisco, Grande Aracaju, Sul e Centro Sul e Unidos pelo Agreste.

O Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC), foi representado pelo diretor executivo, Valdir Passos Santana, cuja fala destacou as ações e importância do Consórcio. ” Em Sergipe, são 1.865 catadores e coletores de resíduos sólidos, o CPAC tem o compromisso de firmar políticas conjuntas para aprimorar o trabalho desses profissionais, a exemplo da entrega de carrinhos para coleta seletiva, doação de coletores para modernizar o sistema de recolhimento de resíduos sólidos, retirar os catadores dos lixões, a partir da capacitação quanto profissionais, cadastramento em cooperativas, essas e outras iniciativas, a fim de exercerem com dignidade um papel tão importante para o meio ambiente e sociedade”, afirmou.

Assessoria CPAC