DEFINIÇÃO DE CANDIDATURA SÓ EM 2020, AFIRMA EX-SENADOR EDUARDO AMORIM

26/09/19 - 10:24:03

As eleições no município de Itabaiana, sempre foram muita acirradas, e com certeza não será diferente em 2020, quando deve ter varias frentes enfrentando o candidato do prefeito Valmir de Francisquinho (PL), que não pode ser candidato por já está em seu segundo mandato.

Um dos nomes que vem sendo citado para ocupar a cadeira de prefeito, tem sido o do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), aliado do prefeito.

Perguntado se pode vir a ser candidato, Amorim disse que essa decisão só será tomada no ano que vem, ou seja, em 2020. “No momento tenho me dedicado exclusivamente a medicina, buscando salvar vidas. Candidatura só em 2020”, pontuou.

Disse ainda o ex-senador, não ter medo de desafios, por conhecer os caminhos do bem, e que, os mandatos que exerceu, sempre o fez com muito zelo, e que nem descarta e nem confirma candidatura sua a prefeito de Itabaiana.

Amorim admite ter recebido sim o convite do prefeito Valmir para disputar a prefeitura, mas que essa resposta só vai acontecer mesmo no ano que vem.

Sobre possíveis alianças para as eleições, a exemplo do DEM, do ex-deputado federal José Carlos Machado, Eduardo assegurou que não tem conversado nesse sentido com nenhum partido, voltando a dizer que essas discussões só irão acontecem no próximo ano.

Amorim lembrou que, quando exerceu os mandatos parlamentares encaminhou várias emendas para Itabaiana, a exemplo de recursos para a Maternidade, cerca de R$ 800 mil, assim como recursos para outras instituições, tanto em Itabaiana como para outros municípios.

Por Chico Freire