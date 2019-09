Deputado Adailton Martins prestigia feira de turismo em São Paulo

26/09/19 - 17:11:20

O deputado estadual Adailton Martins (PSD), prestigiou a 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo, nesta quarta-feira, 26, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é considerado a maior e mais completa feira de turismo do Brasil.

De acordo com o parlamentar, a ABAV Expo reúne centenas de expositores nacionais e estrangeiros de toda a cadeia turística e, Sergipe não poderia ficar de fora.

“Visitei os stand’s “Vem Pra Sergipe” e o oficial do estado cedido pelo Ministério do Turismo. Fico feliz em ver os municípios da Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Itaporanga, Aracaju e Tobias Barretos representando e apresentados nossos pontos turísticos, históricos e as belezas de Sergipe. Essa união faz com que nossa terra saia na frente mostrando que é forte e tem potencial turístico”, declarou Adailton Martins.

Da assessoria