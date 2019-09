Deso suspende abastecimento de água no bairro Santos Dumont em Aracaju

26/09/19 - 07:37:48

A Companhia de Saneamento de Sergipe suspenderá o abastecimento de água das 7h às 14 horas, em Aracaju no bairro Santos Dumont, devido a uma manutenção.

O restabelecimento do abastecimento gradativamente será após a finalização do serviço com previsão para 14 horas. Se o serviço for concluído antes do previsto, o abastecimento será restabelecido sem qualquer outro aviso.

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais, evitando-se desperdícios.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Assessoria de Comunicação da Deso