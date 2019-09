Ipesaúde- Psicóloga fala sobre suicído em palestra promovida pelo setembro amarelo

26/09/19 - 23:10:24

Setembro Amarelo- Os beneficiários que participaram do Grupo Apoiar, que faz parte do Centro de Endocrinologia e Diabetes, participaram de palestra sobre prevenção ao suicídio. A iniciativa contou com a parceria do Serviço de Atenção em Saúde Mental (SASM), que esteve presente por meio da psicóloga, Alanna Brayner, que abordou esse importante assunto.