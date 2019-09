Médium é encontrado morto com tiro de arma calibre 12 no município de Frei Paulo

26/09/19 - 11:44:49

O médium Luiz foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (26), em sua residência no município de Frei Paulo, no agreste do estado.

As informações são de que por volta de 8 horas, ele tomou café e em seguida pediu para que um funcionário fosse comprar um produto, em seguida caminhou em direção à garagem, onde fica um escritório.

Pouco tempo depois, os funcionários ouviram o estampido de uma espingarda calibre 12 e ao chegarem ao local, o encontraram sem vida.

Até o momento não há informações do que poderia ter ocorrido e nem as circunstancia de sua morte.