Município de Tobias Barreto é destaque em feira internacional de turismo

26/09/19 - 09:26:16

Teve início nesta quarta-feira, 25, e segue até a sexta-feira a 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo, em São Paulo, consolidada como uma das maiores e mais importantes feiras de negócios e turismo do Brasil. O município de Tobias Barreto foi incluído como expositor.

Quem está apresentando os potenciais da cidade e buscando parcerias por lá é o Coordenador de Turismo, Júnior Dantas, acompanhado da tutora da Casa de Tobias, Isabel Cristina. Até o momento, os representantes tobienses já conseguiram conversar e entregar os kits de divulgação do município a lideranças da CVC e do portal Decolar.com. Júnior Dantas esteve também com o Ministro de Turismo, Marcelo Álvaro, para entregar pessoalmente o kit que reúne informações turísticas sobre Tobias Barreto.

Destaque

A quadrilha junina Meu Chamego, de Tobias Barreto, foi escolhida para representar o São João do estado de Sergipe. E para maior orgulho dos tobienses, o coordenador Júnior Dantas conta que a praça do Cruzeiro foi exaltada como uma das mais belas de Sergipe.

Fonte e foto assessoria