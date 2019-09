PM e PC comemoram 100 dias sem registro de homicídios dolosos no bairro Santa Maria

26/09/19 - 06:25:54

As polícias Militar e Civil promovem um café da manhã nesta quinta-feira (26) em comemoração ao marco positivo de 100 dias sem registro de homicídios dolosos no bairro Santa Maria. O último caso ocorreu às 6h do dia 17 de junho.

O resultado positivo é fruto do trabalho integrado, tanto das ações preventivas, realizadas pelo 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), e do trabalho investigativo, promovido pela 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Delegacia Especial de Proteção ao Menor (Depca) e unidades especializadas da PM tiveram uma atuação determinante para a redução dos homicídios e outros crimes violentos na região.