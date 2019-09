POLÍCIA MILITAR LAMENTA A MORTE DO SARGENTO RR JAILTON LIMA

26/09/19 - 14:42:49

O sepultamento ocorrerá às 16h desta quinta-feira, no cemitério municipal

A Polícia Militar do Estado de Sergipe lamenta o falecimento do sargento da Reserva Remunerada Jailton Lima Santos, 50 anos, ocorrido na noite dessa quarta-feira, 26, em decorrência de um infarto.

A família do sargento informa que o corpo está sendo velado na sua residência, localizada na Rua Boca da Mata, 683, no Bairro Brasília, em Nossa Senhora da Glória. O sepultamento ocorrerá às 16h desta quinta-feira, no cemitério municipal. Ele deixa esposa e três filhos.

A Polícia Militar expressa aqui seus sinceros sentimentos pela morte do colega de farda.

Fonte: PM/SE