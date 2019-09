Prefeitura oferta vaga de para pintor de sinalização viária

26/09/19 - 07:01:16

A Prefeitura de Aracaju, por meio do serviço de encaminhamento de mão de obra ao mercado de trabalho, executado pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), anuncia nova vaga de emprego para pintor de sinalização viária.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer à sede da Fundat, até a próxima terça-feira, 1º de outubro de 2019, portando RG e o currículo. A sede da Fundat está localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro. Para mais informações, entrar em contato através do telefone (79) 3179-1331.

Abaixo, seguem os pré-requisitos necessários para vaga:

– Pintor de Sinalização Viária

Pré-requisitos: Ensino fundamental completo

Experiência com pintura em estacionamento e pintura de sinalização e demarcação