PROJETO AZAHAR REALIZA O I SEMINÁRIO ÁGUA E CULTURA EM SERGIPE

26/09/19 - 16:40:25

Preservação dos recursos hídricos, educação ambiental e cultura popular. Estes e outros temas relacionados serão discutidos durante o I Seminário Água e Cultura em Sergipe. O evento, que acontece nos dias 16 e 17 de outubro, no Campus Laranjeiras da Universidade Federal de Sergipe (UFS), é uma realização do Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras, executado pela UFS e pela FAPESE, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental

A programação, que tem início às 8h e segue até as às 17h, inclui palestra, mesa redonda e oficinas, lançamento de livro e cartilha educativa, além de apresentações culturais.

A palestra de abertura ficará por conta da antropóloga e professora Beatriz Góis Dantas. Graduada em história pela UFS e mestre em antropologia pala Unicamp, Beatriz tem uma longa trajetória na UFS, que inclui pesquisa sobre cultura popular e religiosidade brasileira, inclusive na cidade de Laranjeiras, a publicação de diversos livros, e da docência na graduação e pós-graduação do Departamento de Ciências Sociais da UFS.

Entre os palestrantes confirmados, estão também Marcelo Lucian Ferronato, doutorando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR), coordenador de projetos na Ação Ecológica Guaporé – Ecoporé, e coordenador geral do projeto Viveiro Cidadão, patrocinado pela Petrobras; Ana Cristina de Lima e Silva Accioly, pedagoga com ampla experiência em educação popular, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Pio Décimo e assessora de educação ambiental do Projeto Renascendo, patrocinado pela Petrobras; Maria Augusta Mundim Vargas, doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO).

Participam ainda do evento Juliana Santos Souto, técnica educacional da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Mestre em educação e geografia e doutora em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe; Neuma Rubia Figueiredo Santana, Doutora e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente; Cristyano Ayres Machado, Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, professor da rede pública de Sergipe professor tutor na universidade Tiradentes; e Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, Doutor em História e professor do Campus de Laranjeiras da UFS.

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro ou até que as vagas sejam preenchidas e podem ser feitas no site do projeto Azahar: Flor de Laranjeiras por meio do link https://form.jotformz.com/92523740428659

O evento é gratuito e ofertará 150 vagas com certificado de participação para a comunidade acadêmica de todo o estado, professores e estudantes da rede municipal e estadual, para a população do município de Laranjeiras e para aqueles/as que se interessam pelas áreas de conhecimento que serão abordadas no evento.

Lançamento de Livros

Durante o evento, serão lançadas duas publicações: o Livro “Laranjeiras e Rio Sergipe: Uma viagem no presente”, que contém artigos científicos de pesquisadores sobre temas relacionados a recursos hídricos, educação ambiental e cultura popular, e a cartilha educativa “Laranjeiras e Rio Sergipe: Uma viagem no tempo”, que aborda, de forma lúdica, a história do rio Sergipe e de Laranjeiras e a importância da preservação ambiental.

Por Débora Melo