Santa Maria completa 100 dias sem homicídios dolosos na região

26/09/19 - 12:59:42

Ações integradas e melhoria de serviços básicos na comunidade consolidam o trabalho da polícia

Na manhã desta quinta-feira, 26, as polícias Militar e Civil comemoraram o marco positivo de 100 dias sem homicídios dolosos na região do bairro Santa Maria. Na comemoração, foi realizado um café da manhã, na presença dos policiais militares do Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), policiais civis da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM). Integrantes de especializadas da PM, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também compartilharam o momento e o trabalho de segurança pública integrado nesta região.

O último caso de homicídio ocorreu às 6h do dia 17 de junho de 2019. Desde então, o trabalho integrado promovido pelas polícias vem resultando em um bairro mais tranquilo e seguro para a população. “A Segurança Pública conseguiu esse resultado, porque o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil e população alcançaram esse resultado. Antigamente eram três, quatro, cinco homicídios por dia. Hoje, graças a Deus, estamos completando 100 dias sem homicídios dolosos”, explica o tenente coronel, Hilário Santana, do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM).

Além do trabalho preventivo realizado pela Polícia Militar, a Polícia Civil também contribui com seu trabalho investigativo e interligado, como o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Departamento de Narcóticos (Denarc) e a Delegacia Especial de Proteção à Criança e Adolescente (Depca). “É um trabalho em conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar, feito também pelo DHPP que elucidou muitos crimes de homicídio e efetuou várias prisões aqui na região, e isso também refletiu na diminuição desses índices de violência”, ressalta a delegada do DHPP, Thereza Simony.

O bairro Santa Maria já foi taxado como o mais perigoso da capital, registrando diversas mortes violentas ligadas ao tráfico de drogas, diariamente. Atualmente, a SSP através do trabalho da aqueles que trabalham na rua, no policiamento ostensivo, aqueles que trabalham na investigação e que trabalham na inteligência vem ano a ano, reduzindo esses índices. “É um dia de júbilo e de muita felicidade e precisamos, de fato, comemorar. Nós também precisamos que o cidadão de bem se conscientize que Segurança Pública não é um problema de polícia, é um problema da sociedade, e como tal todos devem ser irmanar cada um dando sua pequena parcela de contribuição para que nós reduzirmos ainda mais esses números.”, explica o coronel Paulo Paiva, Subcomandante Geral da Polícia Militar.

Essa redução histórica, tem não só relação com o trabalho integrado das polícias, como também a boa comunicação e ação conjunta da segurança pública com a comunidade. “Nós fazemos reuniões periódicas com conselho, com a representação de diversos membros da comunidade, isso faz parte de um trabalho que não poderia ter outro resultado.”, fala o delegado Gilberto Guimarães, responsável pela 9ª DM.

“ O trabalho da segurança pública tem que ser integrado. Investimentos do Poder Público para que as viaturas tenham acesso a locais antes inacessíveis, porque não tinham pavimentação, sinalização, como construção de creche, construção de escola e de maternidade. Tudo isso reflete nos índices de violência, que estão reduzindo”, completa o delegado.

A presidente da Associação das Mulheres e Amigos do bairro Santa Maria, Arleirde Ferreira, representante da comunidade, também estava presente no café da manhã. “Eu moro no Santa Maria há 30 anos, tenho uma história e um trabalho social, já vi de tudo aqui. Hoje, o povo tem confiança na polícia, e eu só tenho a agradecer, esse marco de 100 dias é uma grande vitória para a gente”, conta ela, emocionada.

O objetivo é que esse trabalho integrado e eficiente do policiamento do Santa Maria se propague por outros bairros da capital. “Que sirva de exemplo para que esse trabalho seja repetido em outros locais. E para que a população do Santa Maria ame seu local, goste e tenha orgulho de falar que é do Santa Maria, porque a gente tem um trabalho policial de excelência”, ressalta a coordenadora das delegacias da capital, Viviane Pessoa.

Fonte e foto assessoria