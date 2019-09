SergipeTec realiza cursos e serviços de Modelagem e Impressão 3D

São transmitidos fundamentos e conhecimentos necessários para a modelagem e impressão 3D

Com o objetivo de difundir a utilização da tecnologia em Impressão 3D, o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) tem realizado cursos nesta área tecnológica e inovadora, além de atender empreendedores que desejam adquirir modelagens virtuais de produtos, e impressão de peças (protótipos e finais). Na última semana, por exemplo, ocorreu a segunda turma do curso de Introdução à Modelagem e Impressão 3D. A terceira, está prevista para o dia 4 de outubro. As inscrições estão abertas no site do SergipeTec.

Durante as aulas, são trabalhados os processos básicos de modelagem 3D em software de desenho e planejamento de impressão em software fatiador. Pela manhã, os alunos aprenderam o conceito e história da impressão 3D, o processo de modelagem, técnicas de edição e exercícios práticos. Já no período da tarde, foram passados os tipos de filamentos e materiais utilizados, configurações importantes para impressão, criação de arquivo e por fim, a prática coletiva.

Agnaldo Melo é engenheiro eletricista e pensa na nova tecnologia como uma forma de atualizar os conhecimentos em prol da melhoria de sua profissão. “Foi uma grata e feliz surpresa saber que o nosso estado dispõe dessa nova tecnologia. Agora, a minha intenção é, futuramente, comprar uma impressora 3D para desenvolver melhor as minhas atividades”, conta.

Com o papel de transmitir todos os fundamentos necessários nesta atividade, o instrutor João Pedro Freitas, que é engenheiro mecânico e técnico de impressão 3D, do Inovector3D, empresa incubada no SergipeTec, salienta que muitas pessoas procuram o setor para criação de novas peças em 3D ou peças que, por acaso, se danificaram. “Essa atividade vem crescendo bastante entre os que gostam de tecnologia inovadora. Já fizemos modelagens e impressões de peças isoladas que já não estão mais disponíveis no mercado, por exemplo”, relata.

Para o presidente do SergipeTec, Brenno Barreto, o sucesso expressivo do curso se dá pela alta procura por atividades voltadas para a tecnologia. “A produção em 3D gera várias expectativas e não se restringe somente à área da Engenharia, Arquitetura e Design. Na área de saúde, também, tem ganhado destaque, por conta da prototipagem. Vamos continuar levando mais capacitação, e em vários níveis de conhecimento, para os interessados nessas áreas”, adianta.

Os interessados podem obter o link para as inscrições disponível no site do SergipeTec. Mais informações pode ser obtidas pelo instagram (@sergipetec), fanpage (SergipeTec), twitter (@sergipetec_) e por e-mail [email protected]