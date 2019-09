SORTEIO DOS GRUPOS DA COPA DO NORDESTE ACONTECE NESTA QUINTA EM ARACAJU

26/09/19 - 16:52:21

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) realizam nesta quinta-feira (26), o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste de 2020. O evento terá início às 19h30, na Mansion Eventos, na avenida Inácio Barbosa, no bairro Mosqueiro, em Aracaju.

A solenidade é para os dirigentes dos clubes e convidados credenciados. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Copa do Nordeste, no YouTube.

O sorteio de grupos, etapa que irá definir os confrontos da primeira fase vai contar com as principais autoridades do futebol brasileiro. Estarão presentes também representantes dos detentores de direitos da competição os canais: Fox Sports e SBT. É bom lembrar que a Copa do Nordeste terá transmissão exclusiva do SBT Nordeste, em canais abertos.

O formato da competição vai ser o mesmo da edição de 2019, com dois grupos de 8, que jogam um contra o outro, classificando os quatro melhores de cada chave. O formato permite grandes jogos e clássicos a partir já da primeira fase.

Outro detalhe que os jogadores que se destacaram na Copa do Nordeste 2019, vencida pelo Fortaleza, serão homenageados na cerimônia: artilheiros, goleiro menos vazado e destaque da competição.

Confira os 16 times participantes da próxima edição da competição mais importante do primeiro semestre são:

Pote 1 – Bahia (15º), Sport (16º), Vitória (17º) e Ceará (23º)

Pote 2 – Santa Cruz (28º), CRB (32º), Fortaleza (33º) e Náutico (36º)

Pote 3 – ABC (43º), CSA (45º), Botafogo-PB (46º) e América-RN (49º)

Pote 4 – Confiança (53º), River (72º), Imperatriz (111º) e Frei Paulistano (-)

Federação Sergipana de Futebol