TRÊS MULHERES SÃO ACUSADAS DE ROUBO EM LAGARTO CAUSA PREJUÍZO DE R$ 5 MIL

26/09/19 - 10:13:04

A polícia está à procura de quatro mulheres que na tarde desta quarta-feira (25) entraram em uma loja de confecções, no município de Lagarto e, se passando por clientes, praticaram um roubo que causou um prejuízo de R$ 5 mil em produtos de vestuário, sapatos, acessórios e jóias.

As imagens estão sendo divulgadas e informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).

As informações são de que as três suspeitas entraram na loja e começaram a solicitar produtos caros. Enquanto dois vendedores da loja se ocupavam em pegar no estoque os objetos, uma das suspeitas foi responsável por distrair a gerente da loja, facilitando para que a quarta mulher entrasse na loja com uma sacola de plástico preta roubando os produtos mais caro.

O alarme da loja chegou a ser acionado, mas os vendedores só perceberam o roubo após as quatro suspeitas saírem da loja. A Polícia Civil pede a população que qualquer informação a respeito da identificação e localização das quatro mulheres suspeitas de efetuar o roubo seja repassado através do Disque Denúncia, telefone 181. O Sigilo é garantido.

Com informações e foto de Lagarto Como eu Vejo