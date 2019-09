Vereador sai em defesa do Comandante da 5ª CIPM major Márcio

26/09/19 - 13:22:54

No Grande Expediente, o vereador Cabo Didi (Sem Partido) fez uso da Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para sair em defesa do Comandante Márcio. A notícia revoltou os policiais militares da 5ª CIPM, sediada em Neópolis, bem como, policiais militares de outras unidades.

“O Major Márcio é um homem sério e correto, só procurou e procura cumprir a lei. Tenha a certeza que terá sempre o reconhecimento da tropa e de quem gosta de andar dentro da lei. Ou será que a lei não vale para o município de Neópolis? Quem perde com a saída do Major Márcio será a comunidade de Neópolis”, disse.

O parlamentar também falou sobre realização do café da manhã em comemoração aos 100 dias sem homicídios no bairro Santa Maria, promovido pelos policias. “O resultado positivo é fruto do trabalho integrado, tanto das ações preventivas, realizadas pelo 1º Batalhão de Polícia Militar, e do trabalho investigativo, promovido pela 9ª Delegacia Metropolitana”, destacou.

Por fim, Cabo Didi comentou sobre a Mangabeira, que foi instituída como árvore símbolo do estado de Sergipe por meio de decreto. “O estado de Sergipe é o maior produtor de frutos no Brasil, sendo estes muito apreciados pela população. O potencial econômico é alto, e têm sido exploradas através da produção artesanal de geleias, compotas, bebidas, ganhando visibilidade nacional, por meio da Cooperativa Catadoras de Mangabas”, finalizou.

Por Abrahão Crispim