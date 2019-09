AÇÃO QUE QUESTIONA IMPEDIMENTO DO DES. JOSÉ DOS ANJOS É EMINENTEMENTE TÉCNICA

27/09/19 - 10:05:55

A ação protocolada pela defesa do governador Belivaldo Chagas e Eliane Aquino questionando o impedimento do Desembargador José dos Anjos na causa eleitoral, trata-se de uma questão eminentemente técnica da área do Direito.

O questionamento é referente ao fato do filho do Desembargador José dos Anjos trabalhar diretamente no escritório que presta serviços ao candidato derrotado nas eleições de 2018, Valadares Filho, que é o mesmo escritório que patrocinou a causa contra o governador e que culminou no resultado da cassação de 6×1 no TRE. O Desembargador José dos Anjos é presidente do TRE e o fato do seu filho trabalhar no escritório que patrocinou a ação contra o governador, juridicamente geraria seu impedimento.