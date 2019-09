ALUNOS REALIZAM PROTESTO E INTERROMPEM O TRÂNSITO NA VISCONDE DE MARACAJU

27/09/19 - 07:44:54

Alunos do Colégio Estadual Ivo do Prado, localizado na Avenida Visconde de Maracaju, estão fazendo um protesto na manhã desta sexta-feira (27) e fecharam a via, no sentido Centro.

Os estudantes explicam que a manifestação é para chamar a atenção por conta da falta de professores, material didático e infraestrutura na escola e que isso vem ocorrendo há muito tempo.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informou que a Diretoria de Educação de Aracaju já vem dialogando com a comunidade escolar do Ivo do Prado e considera a mobilização legítima mas que não houve notificação de falta de material didático.

Ainda segundo a Seduc, estão sendo distribuídos mais de dois mil livros, que há um processo seletivo aberto para suprimir a necessidade de professor e que o colégio será um dos beneficiados com a emenda de R$ 69 milhões destinada à infraestrutura das unidades escolares.