APAE de Itabaiana agradece ao prefeito Valmir de Francisquinho por doação de terreno

27/09/19 - 06:17:50

Realizando os atendimentos de rotina na Prefeitura Municipal de Itabaiana, o prefeito Valmir de Francisquinho foi surpreendido por alunos e equipe diretiva da Associação de Pais e Amigos de Especiais, APAE, que foram até a sede do executivo municipal para agradecer a doação do terreno à instituição.

“A gratidão é um gesto de almas nobres. Agradeço imensamente ao prefeito Valmir de Francisquinho pela realização deste sonho antigo de todos nós. Foram 24 anos utilizando espaços alugados ou cedidos, mas hoje temos o terreno que será o primeiro passo para a edificação de um sonho.”, destacou Ilenói Costa, diretora social da instituição filantrópica.

O terreno, que fica localizado nas imediações do Chiara Lubich, zona nobre do município, também recebeu ações de melhorias por parte da prefeitura municipal na manhã desta quinta-feira, 26. A terraplanagem foi realizada por três máquinas para que a APAE já receba o local pronto para que sejam iniciadas as construções.

“Mesmo antes de ser prefeito, enquanto vereador de Itabaiana, eu já desenvolvia diversas ações voltadas às instituições que ajudam aqueles que são esquecidos por muitos. Sempre acompanhei de perto a luta de todos os que fazem a APAE e agora, graças a Deus, temos a alegria de poder oferecer aos alunos uma melhor estrutura para o aprendizado.” Comemorou Valmir de Francisquinho.

“Todo bem que é feito, um dia volta. Fiquei bastante emocionada ao estar com os alunos nas ruas, em um gesto de gratidão a todos os que fazem a Prefeitura Municipal de Itabaiana que já nos ajuda mensalmente com uma subvenção de R$ 3.000,00.”, finalizou Ilenói.

Fonte e foto assessoria