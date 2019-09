Bayer abre 222 vagas para Programa de Estágio 2020 com bolsa de R$ 1.700,00

27/09/19 - 16:34:14

Estudantes de todo o Brasil podem se candidatar até o dia 22 de outubro

A multinacional Bayer abriu processo seletivo para o Programa de Estágio 2020 com inscrições previstas até o dia 22 de outubro. O programa de estágio institucional oferece bolsa-auxílio de R$ 1.700,00, prevê duração de até dois anos e é direcionado a estudantes brasileiros de diversos cursos das áreas de exatas, humanas e biológicas.

Eleita uma das melhores empresas para começar a carreira pela Você S/A, a Bayer oferece vagas para jovens de todo o Brasil, que terão a oportunidade de iniciar sua trajetória profissional em uma empresa inovadora, presente no Brasil há mais de 120 anos.

Desenvolvimento, assistência médica e odontológica, seguro de vida, desconto em produtos Bayer e fazer parte de uma equipe que respeita as diferenças são algumas das vantagens oferecidas pelo programa.

A empresa busca estudantes apaixonados e dispostos a transformar o mundo. Ser universitário com graduação prevista a partir de dezembro de 2021 a julho de 2022 e ter disponibilidade para estagiar de 30 horas semanais são os critérios necessários para os candidatos. O processo seletivo inclui avaliação de conhecimentos em inglês, porém não tem caráter classificatório.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22/10 pelo site venhatransformar.com.br.

Programa de Estágio Institucional Grupo Bayer

Inscrições: até 22 de outubro

Como se inscrever: venhatransformar.com.br

Data de início: fevereiro de 2020

Benefícios: Assistência médica e odontológica; seguro de vida; auxílio transporte; refeitório (para vagas em São Paulo e Belford Roxo) ou vale-refeição (para vagas em outros estados) e descontos nos medicamentos Bayer.

Cursos: Administração (todas as modalidades), Agronomia, Análise de Sistemas, Bioquímica, Ciências Biológicas, Comércio Exterior, Finanças, RH, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia (todas as modalidades), Estatística, Farmácia, Física, Marketing, Matemática, Medicina Veterinária, Letras, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e cursos correlatos, Design, Artes, Game, Antropologia, Arquitetura, Secretariado.

Inscrições

Teste de lógica

Fit Cultural

Speak up

Dinâmica em grupo

Entrevista com o gestor.

Por que trabalhar na Bayer?

A Bayer figura ranking como uma das 150 Melhores Empresas Para Você Trabalhar, de acordo com a revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), além de ser destaque na lista das 45 Melhores Empresas para Começar a Carreira, também pela Você S/A. Já pela plataforma Love Mondays, a Bayer foi classificada como uma das 50 Empresas Mais Amadas do Brasil por ter “ótimo clima organizacional”.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para beneficiar pessoas apoiando-as para superar os maiores desafios apresentados pelo crescimento e envelhecimento populacional. Além disso, a companhia visa criar valor por meio da inovação e crescimento. A Bayer é comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável e a marca Bayer representa confiança, credibilidade e qualidade ao redor do mundo. No ano fiscal de 2018, com cerca de 117 mil colaboradores, obteve vendas de € 39,6 bilhões. Os investimentos totalizaram € 2,6 bilhões e as despesas com Pesquisa & Desenvolvimento somaram € 5,2 bilhões. Para mais informações, acesse www.bayer.com.br.

