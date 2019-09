Centro de Excelência e Projeto Estrela do Mar promovem dia de solidariedade

27/09/19 - 16:00:27

Como parte das atividades pedagógicas com o objetivo de trabalhar temas transversais que promovam o respeito ao idoso, os alunos do 9º ano do ensino regular, professores orientadores e equipe diretiva do Centro de Excelência Santos Dumont, localizado em Aracaju, realizaram nesta sexta-feira, 27, um dia de solidariedade e motivação para mais de 12 idosos do Lar Meu Aconchego.

Acompanhados de voluntários e coordenadores do projeto Estrela do Mar, os alunos receberam os idosos com palavras de acolhimento e cantaram músicas para saudá-los e proporcionar-lhes um dia de alegria. Durante toda a manhã, os alunos socializaram experiências de vida com os integrantes do projeto e sentiram que os valores aprendidos em sala de aula podem ser realçados com as histórias de vida de pessoas de quem tem muito a acrescentar: os idosos.

“A ideia partiu do planejamento escolar com o objetivo de trabalhar temas transversais com abordagem curricular dentro da BNCC, alicerçados em temas contemporâneos transversais: o processo de envelhecimento, o respeito e valorização ao idoso. Tínhamos conhecimento através dos professores sobre o projeto Estrela do Mar, levamos para os alunos e eles acreditaram na ideia”, conta Jeane Carla, diretora da unidade de ensino, informando que a ação foi desenvolvida pelo professor Daniel Santos Sá, professora Maria Valdira e a coordenadora Elaine Alves Dantas.

Utilizando cadeiras anfíbias do projeto Estrela do Mar, muitos idosos tiveram momentos de emoção, ao banhar-se no mar após mais de dez anos, e socializaram experiências de vida. “Possibilitamos momentos de união entre jovens e idosos, numa troca de experiência. Muitos idosos não iam ao mar mais de dez anos, e essa alegria de estarem acompanhando com os jovens e com a expertise e segurança do projeto foi uma vivência muito boa”, afirmou Byron Silva, coordenador do projeto Estrela do Mar.

A ação teve o apoio de estudantes de Fisioterapia e Educação Física das universidades Tiradentes e Estácio e da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aracaju.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação da SEDUC