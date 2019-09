DEPUTADA COBRA PUNIÇÃO A ASSASSINOS DE ANIMAIS EM TOBIAS BARRETO

27/09/19 - 05:36:02

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) durante o pequeno expediente da sessão ordinária da última quarta-feira, 25, para denunciar os recorrentes casos de maus tratos contra animais em Tobias Barreto.

O município localizado na região Centro Sul de Sergipe registrou recentemente cerca de seis animais mortos por suspeita de envenenamento, além de um gato encontrado com as duas patas cortadas a partir de ferimentos de arma branca. “É mais um registro de crime grave em Tobias barreto. Preciso que toda a população deste município nos mande informações para descobrirmos quem é esse criminoso. Estou acompanhando a apuração desse fato e temos uma equipe do nosso mandato em diálogo permanente com o delegado Fábio Pimentel.”, ressaltou a deputada.

Segundo ela, as situações apontadas pelo noticiário local não podem ficar impunes. “Temos que cobrar justiça para que as pessoas que cometem essas atrocidades paguem pelos seus crimes. Já são seis animais mortos por envenenamento em um curto prazo de tempo, além do crime horrendo praticado por um professor que atropelou intencionalmente dois felinos em uma escola pública de Tobias”, lamenta Kitty.

Professor criminoso

O fato recordado por Kitty Lima ocorreu no início do mês de agosto deste ano, quando um suposto professor da Escola Estadual Maria Rosa de Oliveira teria atropelado intencionalmente dois gatos que estavam deitados no pátio da escola. O caso chegou à delegacia via denúncia anônima e os policiais identificaram o envolvido através de imagens das câmeras de segurança. O fato ainda está sob investigação.

