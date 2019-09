Diógenes Brayner sabe o que diz em sua experiência de jornalismo, diz Adeval

Um certo provérbio árabe diz que é impossível recuperar as penas de um pássaro após ele ser depenado. Pode-se, no entanto, recuperar parte delas, contudo, maioria já se esvoaçaram ganhando o mundo. Foi assim a mensagem não entendida em Canindé de São Francisco que culminou no desembarque de toda equipe anterior por cassação de mandato. O site Propriá News registrou os fatos.

O jornalista Diógenes Brayner, considerado um professor do jornalismo, tem uma Coluna jornalista das mais acessadas do Estado de Sergipe no site Faxaju, que, se mantém como um site de referência e atualizadíssimo pelos dedos e a mente lúcida de Munir Darrage, outro patrimônio de Sergipe na comunicação. Pela Coluna de Diógenes passam análises políticas e variadas, furos de articulações políticas, bastidores e até conselhos. Para ficar bem informado sobre a política, é imprescindível não fazer a leitura dele que publica diariamente a partir da meia-noite. Um titã em plena vitalidade mental e intelectual. É bom ficar atento ao que Diógenes escreverá nos próximos dias ou meses.

Há tempos que o município de Canindé de São Francisco não é evidenciado na mídia com tanta intensidade. O que puxou o surgimento de dezenas de conteúdos foi a série de acontecimentos que começou ainda em 2017, onde trazia fatos já naquela época de que algumas situações eram “indicativos ou termômetros carentes da atenção por parte da ex-administração municipal” na tomada de providências. O site Propriá News publicou vasto material nesse sentido, era questão de hermenêutica, não o fez e o hoje não há como recuperar as “penas”.

Na Coluna de Diógenes, chamada de Plenário, apenas um trecho simples escrito por ele hoje trás a seguinte informação: “Muitos problemas – Novo prefeito interino de Canindé do São Francisco com dificuldade de por a cidade nos eixos. Muitos problemas pela frente.” Veja aqui.

Diógenes diz finalizando a mensagem: “Muitos problemas pela frente.” Colocar Canindé de São Francisco nos “eixos”, como relatou o professor Diógenes não será empreitada fácil. A mensagem “problemas pela frente” é algo de preocupação, motivo de ansiedade e expectativas por todos. Para o novo prefeito, Weldo Mariano, que cumpre interinamente por 90 dias, muito pouco por fazer. Pagar os atrasados de salários dos professores e outros pais de famílias sofridos que precisam reaver a dignidade e créditos é a prioridade do momento. É nesse momento que o povo de Canindé precisa acreditar e ajudar, por ser um momento atípico e histórico.

Muitos problemas pela frente, disse Diógenes Brayner. Três meses será pouco tempo para resolver, moralizar e quem sabe colocar o município no rumo que sempre mereceu ter, o do desenvolvimento. Criaram uma grande crise para o povo pagar a conta.

É bom prestar atenção no que Diógenes escreve e aconselha. Ele sabe o que diz.

