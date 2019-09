EM NOTA, ALMAVIVA DIZ QUE ADOTA MEDIDAS PARA COIBIR DESVIO DE CONDUTA

27/09/19 - 15:32:05

A AlmavivA do Brasil emitiu uma nota na tarde desta sexta-feira (27) se posicionando sobre o procedimento do Ministério Público do Trabalho, que nesta quinta-feira, ajuizou uma ação civil pública em face da empresa Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A por prática de assédio sexual contra funcionárias e que, segundo uma das denúncias, a única possibilidade de ascensão profissional dentro da Almaviva é através do chamado “teste do sofá”..

Veja o que diz a nota

A AlmavivA do Brasil adota políticas expressas no sentido de coibir qualquer desvio de conduta e não admite comportamentos tidos como impróprios dos gestores. A empresa esclarece, também, que trabalha institucionalmente e de maneira contínua para a manutenção de um ambiente sadio em suas dependências e orienta fortemente para que seus gestores sempre atuem de maneira adequada. Os colaboradores contam, inclusive, com uma ouvidoria online, independente e paritária, a fim de que eventuais denúncias sejam apuradas.

Da assessoria da AlmavivA