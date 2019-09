Exposição Agropecuária movimenta a economia de Frei Paulo

27/09/19 - 11:19:08

A 27ª Exposição Agropecuária de Frei Paulo acontece de 25 a 29 de setembro no Parque de Exposições Manoel Vivaldo. Cerca de 300 animais de expositores da Bahia, Alagoas e Sergipe estão sendo expostos durante o evento, que reúne setores da agropecuária, animais, máquinas e equipamentos.

Durante a programação, está acontecendo julgamento de bovinos mestiços, da raça Girolando, das raças Zebuínas (Nelore, Gir e Guzerá) e o leilão Paixão pelo Girolando. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe, Ivan Sobral, destaca que o município de Frei Paulo vem crescendo na produção de leite.

“Frei Paulo está se tornando uma bacia leiteira importantíssima para o estado, e podemos brindar com a exposição todo este crescimento. Temos 130 animais só da raça Girolando sendo expostos. Ao todo são 300 animais com expectativa de negócios entre R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões”, afirmou.

O Secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, também enfatizou a importância das exposições. “O Governo do Estado apoia cada vez mais as exposições agropecuárias em Sergipe. A gente entende a força e o que gera de emprego de forma direta e indireta. Que a gente possa ampliar as ações da agropecuária para movimentar toda a economia do estado”.

O produtor de Nossa Senhora da Glória, Marcelo Barreto, participa de todas as exposições do estado expondo animais da raça girolando. Para Marcelo, é um momento importante de descobrir novos talentos.

“A exposição de Frei Paulo é uma exposição muito importante para o estado por estar localizada em uma região produtora de grãos. De repente com essa exposição, pode despertar novos produtores e sair da monocultura. Diversificar a sua produção”, pontuou.

Por Adriana Freitas