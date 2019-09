FÁBIO HENRIQUE CONSIDERADO O MELHOR DEPUTADO DO ESTADO DE SERGIPE

27/09/19 - 10:45:33

O site Congresso em Foco divulgou o resultado final da votação do “Prêmio Congresso em Foco 2019”. Dos deputados federais sergipanos, sete foram classificados e o deputado Fábio Henrique (PDT/SE) foi considerado o melhor deputado do Estado, e também foi o melhor colocado nas duas categorias específicas em que concorreu. O Prêmio Congresso em Foco está em sua 12ª edição, é apartidário e considerado o mais conceituado para avaliação dos congressistas brasileiros.

“Apesar de ser o meu primeiro mandato como deputado federal, fiquei muito feliz com o meu posicionamento, em ser a referência na Câmara Federal para o meu estado”, afirmou Fábio Henrique que foi avaliado por meio de três filtros: votação popular, júri especializado e jornalistas que cobrem o Congresso. Na classificação geral, Fábio Henrique ficou na colocação de número 86; as demais colocações estão disponíveis no site www.congressoemfoco.com.br.

“Estou entre os melhores 100 melhores deputados do Brasil e o melhor classificado de Sergipe. Isso me estimula e também me traz uma responsabilidade maior de continuar lutando pelo meu Sergipe, com a minhas bandeiras que são trabalhador, segurança pública e desenvolvimento”, afirmou o deputado Fábio Henrique.O objetivo do Prêmio é estimular à responsabilidade social por meio da fiscalização do poder público, mas também do reconhecimento de boas atitudes.

Categorias

Além de apontar os melhores deputados e senadores do ano, o Prêmio Congresso em Foco conta com três categorias especiais neste ano: Parlamentares pelo Clima & Sustentabilidade, Valorização dos Bancos Públicos e Apoio ao Empreendedorismo. Fábio Henrique foi o melhor deputado sergipano nas categorias em que concorreu – Clima & Sustentabilidade e Valorização dos Bancos Públicos.

Na categorias especial “Clima & Sustentabilidade”, promovida pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), Fábio Henrique ficou na classificação de número 91. Já na categoria “Valorização dos Bancos Públicos”, apoiada pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Anabb), Fábio Henrique ficou na colocação 100.

Por Henrique Matos