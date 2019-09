Festival Sabores do Nordeste é sucesso de público em Sergipe

27/09/19 - 16:19:07

O Festival Gastronômico “Sabores do Nordeste”, desenvolvido em ação conjunta pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac dos estados de Sergipe e Pernambuco, foi um sucesso de participação do público nos dois dias de sua realização no Senac Bistrô Cacique Chá, no Centro de Aracaju. Desde a abertura das portas do restaurante-escola, até o enceramento das atividades, centenas de pessoas tiveram a oportunidade de viverem uma viagem sensorial pela gastronomia dos dois estados, com a expertise dos chefes de cozinha do Senac, que serviram pratos regionais elevados à alta gastronomia, promovendo uma vivência inesquecível na arte do bom paladar.

Foram servidas duas opções de menus para o público participante do festival, nas opções à lá carte e buffet, com diversos pratos disponíveis, para atender à todas as preferências gastronômicas dos participantes. O menu pernambucano contou com “caju danado de bom”, “filé de sol cabra macho”, “pot-pourri pernambucana”, além de “caldinho de mocotó”, “saladas Recife e Alto da Sé”, “moranga de lagosta com camarão”, “galinha cabidela”, “arrumadinho de charque”, “arroz nordestino”, e “bavaroise de bolo de rolo” e “pudim de doce de leite com queijo coalho”, de sobremesa, preparados pelos chef de cozinha de Pernambuco, Ricardo Henrique, e a pastry chef Tânia Bastos. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Pernambuco, Bernardo Peixoto, mostrou contentamento em participar da edição sergipana do “Sabores do Nordeste”.

“Estamos muito felizes com a realização desse festival gastronômico entre Pernambuco e Sergipe. Nós participamos no mês passado em Pernambuco, com a gastronomia sergipana que vocês levaram para lá, e foi um sucesso absoluto. E nós estamos retribuindo essa gastronomia aqui em Sergipe, isso é um excelente intercâmbio de culturas culinárias que é muito importante para o Nordeste. É um jogo ganha-ganha, porque ganha Pernambuco, ganha Sergipe e ganha a população, porque melhora a qualidade da gastronomia regional. O presidente Laércio foi o mentor desse intercâmbio, nos recebeu muito bem e fiquei muito feliz com esse evento”, afirmou Bernardo Peixoto.

Já os chefes sergipanos, Frederico Souza e Samuel Davi prepararam o melhor da culinária local, servindo para o público “catado de siri com farofa d’água”, “filé Sergipe Del Rey”, “sorvete de tapioca com doce de adicuri”, assim como “caldinho verde”, “saladas caprese regional e à champanha com aratu”, “arroz integral crocante”, “arroz de galinha”, “carneiro guisado”, “moqueca de camarão com manjangome”, “casquinha de siri”, “farofa de cuscuz”, “feijão maluquinho”, “ravióli de carne de sol com queijo”, “quiche de aratu com geleia de pimenta”, “pirão de carneiro”, e “pavê de mangaba”, “torta de laranja”, “verrine de coco”, “doce de caju-ameixa” e “gelado sergipano” como sobremesa.

Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, comemorou o resultado do festival, com o Cacique Chá recebendo uma grande lotação de pessoas durante os dias do evento, e destacou o trabalho dos chefes de cozinha Frederico Souza e Samuel Davi, que promoveram a experiência gastronômica para os visitantes. Ele disse que outros estados estão interessados em receber a vivência da cultura culinária sergipana.

“Essa experiência sensorial para o paladar já está sendo cobiçada por outros estados. Depois dos eventos de Brasília e Pernambuco, o Amazonas quer conhecer os sabores de Sergipe. Estamos muito felizes com esse convite, com esse acontecimento aqui, com as perspectivas de levar nosso estado para o conhecimento de outros estados brasileiros, através da nossa riqueza da gastronomia, representada pelos chefes Fred e Samuel, que foram conosco para Pernambuco, e fizeram um trabalho maravilhoso lá, eles deram um show na gastronomia que desenvolveram lá. Nosso Cacique Chá esteve com a frequência lotada e as pessoas vieram aqui para conhecer exatamente isso que estamos fazendo. Estamos muito felizes com isso, fazer com que a gastronomia de Sergipe seja referência não só para os sergipanos, mas para outros estados, levando os valores e sabores para outros lugares, fazendo a troca de experiências entre os professores e alunos do Senac dos estados, nesse intercâmbio”, comentou Laércio Oliveira.

O festival gastronômico foi prestigiado por políticos, juristas, professores, jornalistas, profissionais liberais, trabalhadores do Centro Comercial de Aracaju, estudantes, dentre outros. Repetindo o sucesso da apresentação culinária acontecida em Pernambuco, em agosto e em Brasília, em maio, quando começou esse intercâmbio. O governador do Estado, Belivaldo Chagas, valorizou a iniciativa do Sistema Fecomércio em promover a edição sergipana do festival, através do Senac.

“Esse tipo de relação entre os irmãos nordestinos, os irmãos sergipanos e os irmãos pernambucanos é extremamente salutar. É importante para a gente conhecer um pouco mais da gastronomia de outros estados, e essa troca de informações entre a gastronomia de Sergipe e de Pernambuco. Eu não corri da raia e no prato principal fiz a junção dos dois sabores, o sabor sergipano e o sabor pernambucano. Eu participei de uma edição do evento em Brasília, e vi o quanto as pessoas fazem questão de participar. Quero parabenizar a Fecomércio e o Senac pelo evento realizado”, disse o governador.

A professora de idiomas, Laís Feijó, destacou a experiência gastronômica promovida pelo festival, trazendo a variedade culinária. “Tenho raízes familiares em Pernambuco e experimentar esses pratos apresentados foi muito bom, além de conhecer ainda melhor a culinária sergipana, com pratos que realmente me agradaram muito. O que foi apresentado aqui deixa um gosto de quero mais, pela qualidade e sabor”, comentou.

O festival “Sabores do Nordeste” foi o clímax da experiência promovida pelo Senac de Sergipe e Pernambuco, no intercâmbio dos especialistas dos dois estados. Durante toda a semana aconteceram oficinas de preparo dos pratos, transmissão de conhecimento entre os professores e alunos do Senac e ensino de técnicas de feitura dos pratos para os profissionais participantes, na Escola de Gastronomia do Senac Aracaju.

