Funasa reúne gestores municipais para debaterem resíduos sólidos

27/09/19 - 11:11:55

Prefeitos, secretários e servidores participaram nesta quinta-feira, 26, do I Encontro de Gestores e Técnicos Municipais, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

O evento foi realizado pela Superintendência Estadual da Funasa em Sergipe e contou com palestras, debates e relatos de experiências. A mensagem de boas-vindas foi da superintendente Drª. Luiza Ribeiro, agradecendo a presença de todos e falando da proximidade que o órgão terá a cada dia mais com as prefeituras.

Em seguida, o secretário de Meio Ambiente de Lagarto, Aloisio Andrade, fez uma breve explanação sobre a criação da Cooperativa de Catadores, onde famílias do lixão foram retiradas e para trabalharem em conjunto no Galpão de Coleta Seletiva, separando materiais recicláveis e revendendo.

As últimas palestras foram dos técnicos Carlos Messias (Governo do Estado) e José Pereira Filho (Funasa), falando sobre descarte de resíduos sólidos domiciliares. O inspetor da Fundação ainda explanou acerca dos recursos financeiros junto à Funasa para a aquisição de equipamentos (caminhão compactador) e obras relacionadas à coleta e disposição de resíduos.

Fonte e foto assessoria