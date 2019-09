Intensificação da vacina antirrábica é prorrogada em Aracaju até a segunda, 30

27/09/19 - 16:30:44

A intensificação da vacinação antirrábica foi prorrogada pela Prefeitura de Aracaju visando a aumentar a cobertura da imunização de cães e gatos contra a raiva. Além disso, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), estará neste sábado, dia 28, realizando a vacinação, das 8h às 12h, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) José Quintiliano, no bairro Cidade Nova.

De acordo com a gerente do CCZ, Marina Sena, já na próxima segunda-feira, dia 30, último dia da intensificação, os postos fixos estarão funcionando, das 8h às 12h, nos bairros Farolândia e São Conrado.

“Na Farolândia, os postos fixos serão a UBS Augusto Franco, no final de linha de ônibus, e Praça Acrísio Garcez (Praça do Correio). Já no bairro São Conrado, serão a UBS Humberto Mourão e a Avenida Gasoduto, no trecho ao lado do supermercado GBarbosa”, explicou.

Iniciada no dia 9 de setembro, a intensificação da vacinação antirrábica, já imunizou cerca de 16 mil cães e gatos na capital sergipana.

Cronograma dos Postos Fixos prorrogados

Dia 28 de Setembro (Farolândia, das 8h às 12h):

– UBS Augusto Franco, final de linha de ônibus

– Praça Acrísio Garcez (Praça do Correio)

Dia 30 de Setembro (São Conrado, das 8h às 12h):

– UBS Humberto Mourão

– Avenida Gasoduto (ao lado do GBarbosa)

