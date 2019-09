JOÃO ELOY PARTICIPA REUNIÃO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICO

27/09/19 - 07:46:31

Na pauta, serão abordados os novos sistemas tecnológicos e soluções inteligentes para situações de crise

Angariar recursos para as polícias e bombeiros, além de ampliar as ações conjuntas entre os estados brasileiros, são os principais objetivos do Encontro do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) realizado pela SSP da Bahia, em Salvador. O secretário de segurança pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, esteve presente na abertura realizada, na manhã desta quinta-feira (26), no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Na pauta da reunião, que acontece hoje e amanhã (26 e 27 de setembro) serão abordados os novos sistemas tecnológicos e soluções inteligentes para situações de crise. Além dos secretários estaduais, integrantes das polícias Militar, Civil, Técnica, Federal e Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, Ministério Público, entre outras instituições, também participam do encontro.

Segundo o secretário João Eloy, o encontro é importante, porque há o compartilhamento de problemas e soluções comuns entre os estados. “Sergipe não é uma ilha e há uma série de discussões afins entre os gestores. Estamos cobrando mais investimentos do Governo Federal em diversas áreas da Segurança Pública e entender o que Sergipe precisa fazer para estar em condições de receber estes recursos. Vamos discutir um protocolo de atuação conjunta entre os estados e soluções de gerenciamento de crise”, avaliou João Eloy.

Anfitrião do evento, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, disse que é importante o compartilhamento de informações com os estados. “Recebemos com muita alegria os secretários de 22 estados brasileiros para que possamos traçar novos rumos, compartilhar exemplos bem sucedidos e ajustar o que ainda precisamos aprimorar”, ressaltou.

Na parte final da solenidade de abertura, o Grupo de Teatro da Polícia Militar apresentou a peça ‘África: Um conto cantado’, que narra a trajetória, descoberta e desafios enfrentados pelo povo africano. O secretário João Eloy esteve acompanhado do chefe de gabinete da SSP, o agente de polícia José Evandro Machado.

SSP/SE – com informações da Ascom SSP/BA