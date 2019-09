Kitty Lima protocola projeto que incentiva a doação de órgãos em Sergipe

27/09/19 - 16:30:51

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) o Projeto de Lei (PL) de nº 147/2019, que visa o incentivo à doação de órgãos durante o mês de setembro e pretende implantar a Semana estadual de mobilização de doadores e de incentivo à doação de órgãos. Nesta sexta-feira, 27, diversos países, incluindo o Brasil, celebram o Dia Nacional da Doação de Órgãos, cujo calendário também faz parte do Setembro Verde.

A propositura foi alvo de pronunciamento da deputada, que destacou as atividades alusivas ao “Setembro verde”, mês em que a doação de órgãos é pautada com maior afinco por voluntários e entidades.

“Nós queremos estimular atividades de promoção e apoio à doação de órgãos e sensibilizar a sociedade no apoio às campanhas. Para isso, promoveremos atividades com entidades, associações e hospitais como um todo”, argumenta Kitty.

O PL identifica que as ações ocorrerão na primeira semana do mês, sendo o dia 5 o “Dia D”, quando as atividades serão intensificadas. “O texto está protocolado na Casa e espero que os colegas possam apreciar de forma justa para que obtenhamos esse avanço. Quem tem um familiar que já precisou de um transplante de órgão entende a importância de continuarmos martelando esse assunto para que mais pessoas se somem à causa”, justificou a deputada.

Fonte e foto assessoria