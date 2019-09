NOTA DE ESCLARECIMENTO: ADEMI/SE DIZ QUE FOI VITIMA DE CRIME CIBERNÉTICO

27/09/19 - 05:41:31

A Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (Ademi/SE) vem a público esclarecer que foi vítima de crime cibernético. Uma conta inativa da Ademi/SE no Twitter foi hackeada, sendo usada de má-fé, onde constam informações totalmente inconsistentes com a ética e a lisura que sempre nortearam a entidade sergipana. Na verdade, as mídias sociais que servem como ferramenta de comunicação para a instituição são o Facebook (Ademi-SE) e o Instagram (@ademi.se). Diante disso, informamos que as medidas cabíveis estão sendo tomadas para solucionar essa questão.

Da assessoria