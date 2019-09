O DEM avança em Sergipe

27/09/19 - 00:34:11

Diógenes Brayner – [email protected]

O Democratas (DEM) começa a aparecer bem em Sergipe. Provavelmente terá bancada de cinco deputados na Assembleia Legislativa, novos vereadores na Câmara Municipal de Aracaju e de cidades do interior, além de prefeitos em municípios de pequeno e médio porte. Mudou completamente de estilo, tendo à frente a senadora Maria do Carmo Alves e o ex-deputado federal José Carlos Machado. O DEM pôs musculatura, ao fazer os presidentes do Senado e da Câmara.

Nacionalmente o DEM avançou com o comando do Poder Legislativo. E o fez de forma que influencia na montagem de projetos para candidatura a presidente da República. Nos bastidores há quem comente que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pretenda arriscar o Planalto em 2022, embora não se veja nele estatura política para tamanha pretensão. Não se pode avaliar esse perfil de liderança nacional, porque o deputado Jair Bolsonaro, um parlamentar do mais baixo clero, conseguiu eleger-se por pregar o combate à corrupção e à violência.

Em Sergipe, entretanto, o DEM não demonstra vocação pela oposição. Mas deixa bom indicativo de que pretende marcar presença nas decisões de Estado e participar do processo eleitoral de 2020 e 2022. Tudo ainda está em composição e conversas. Hoje mesmo a cúpula do partido em crescimento almoça com o governador Belivaldo Chagas e devem tratar sobre convivência política. Os deputados que estão migrando para o partido são da base aliada, apenas a senadora Maria do Carmo e o ex-deputado José Carlos Machado estiveram juntos ao PSDB, em uma composição que certamente já esqueceram.

Uma coisa chama a atenção: o DEM se revelou mais atraente que o Cidadania e o Novo, partidos que não aceitam o que chamam de velha política, embora na prática usem métodos idênticos e estejam sempre abertos a uma conversa que melhore suas estaturas. De qualquer forma o DEM está retomando a representatividade que exibia antes, durante o período em que o ex-governador João Alves Filho estava no comando e pesava durante os pleitos.

Só que agora tudo mudou e o que vale são os objetivos para construir uma nova tendência política, que se mire na seriedade, honestidade e se ponha em vigilância contra os maus costumes. Pode não ser um partido de rotulações e pretende atuar no centro direita, mas sem compromissos com os erros que se cometem em Brasília. O objetivo é tentar o caminho menos tortuoso para fazer valer a democracia e o estado de direito.

Talvez fevereiro

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse ontem que está muito cedo para falar sobre o afastamento de secretários que pretendam disputar as eleições de 2020.

*** Acha, entretanto, que o ideal é sair antes, talvez em fevereiro.

Com esperança

O deputado João Daniel (PT) disse ontem que tem “muita esperança que esses embargos feitos pelos advogados de Belivaldo e Eliane sejam resolvidos na segunda-feira”.

*** – Tenho muita fé que a decisão seja revista, principalmente porque não houve abuso do poder político, disse Daniel.

Bancada forte

O DEM deve receber cinco deputados estaduais, dependendo da abertura de ‘janelas’ ou de ações jurídicas, como ocorre com o deputado Gilmar Carvalho (PSC).

*** Além de Gilmar têm interesse Zezinho Guimarães, Garibaldi Mendonça, Capitão Samuel e Goreti Reis. Será a maior bancada na Alese.

Fica no Governo

O DEM não fará oposição ao governador Belivaldo Chagas (PSD) e deve integrar a Base Aliada. O problema da mudança de sigla é de caráter interno.

*** Hoje, Belivaldo recebe membros do partido para almoço, inclusive a senadora Maria do Carmo Alves.

Também em Brasília

O ex-deputado André Moura (PSC) vai assumir a Casa Civil do Rio de Janeiro na próxima semana. Vai se manter na Representação de Brasília, que é uma Secretaria Especial vinculada à própria Casa Civil.

*** Quando houver necessidade de sua presença em Brasília ele viaja para lá e acompanha tudo, como fez ontem ao lado do governador.

Liberou recursos

Na quarta-feira, o governador do Rio, Wilson Witzel, acompanhado de André Moura, visitou o vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos). Heleno Silva também estava na recepção.

*** Witzel falou da competência de André, que já havia liberado recursos no montante de R$ 200 milhões para o Rio.

*** Um detalhe: o governador Wilson Witzel sonha mesmo em ser candidato a presidente da República.

Sobre processo

Até as 17 horas de ontem o PSC ainda não havia recebido intimação do TRE-SE para apresentar defesa sobre o pedido de desfiliação do deputado Gilmar Carvalho.

*** Pode acontecer a qualquer momento, porque já estaria com o oficial de Justiça.

Intimou presidente

A intimação ainda não foi entregue porque é endereçada ao presidente regional do PSC, ex-deputado André Moura, como ele está no Rio de Janeiro ainda não foi possível.

*** Mas caso não consiga entregar ao presidente, o oficial de justiça certifica ao juiz eleitoral, que manda intimar através de edital.

Muito boa situação

O presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, disse ontem que uma avaliação feita pela mídia nacional mostra que o partido está em situação muito boa em todo o País.

*** Seguindo João Daniel os demais partidos têm 8% e o PT 16% de credibilidade.

*** A avaliação mostra que o povo acha que o PT cuida dos pobres, defende direitos sociais e dos trabalhadores.

*** Dentro do PT está certo que se Lula for solto será candidato a presidente da República.

Sobre asfaltamento

O vereador Elber Batalha (PSB) protocolou Projeto de Lei que proíbe obras em Aracaju nos horários de maior fluxo de carros, principalmente recapeamento asfáltico em algumas principais avenidas, através da Prefeitura.

*** Sugere os horários das 6 as 9 horas e das 18 as 20 horas para o trânsito. Só pode fazer os serviços a partir das 9 as 12 (horário de almoço) e das 14 as 18 horas.

Elber é oposição

Como se está em período de pré-campanha, o melhor para a oposição é que não se faça o recapeamento para dar discurso no período eleitoral. Em sete horas não dá para fazer esse tipo de serviço.

*** Não dá também para trabalhar depois das 22 horas pela lei do silêncio. Enfim, toda essa celeuma sobre o asfaltamento de avenidas é por questões eleitorais.

Precisa definir

O deputado Capitão Samuel diz que primeiro tem que sair do PSC para se filiar ao DEM, apesar de vir participando de conversas e até de almoço.

*** Depois espera que o Senado aprove a PEC que permita o militar retornar às suas atividades profissionais, após cumprir mandato eletivo.

Candidato forte

Com a sua filiação ao DEM, o deputado estadual Capitão Samuel diz que o partido terá dois candidatos fortes na disputa pela Câmara Federal em 2022.

*** – Eu e mais outro, a definir, falou.

*** Para Samuel, o diálogo com Belivaldo Chagas será para definir como o DEM poderá ajudar e participar do Governo.

Ainda radar quebrado

Um grupo funciona na internet só para denunciar motoristas multados pelo radar que fica na Beira Mar, em frente a Embrapa. Tem carros multados várias vezes no mesmo horário e com velocidade abaixo do permitido.

*** Um outro sinal apareceu com o mesmo problema na Avenida Quirino Barbosa, por trás da Codise.

*** O diretor de trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, diz a quem reclama que os radares estão normais e vão continuar como estão. Sobre como resolver o problema, Thiago abana as mãos e diz: “não posso fazer nada”, em tom de desprezo.

Apenas 200 metros

Uma funcionária da Codevasf, na Beira Mar, foi multada várias vezes, no mesmo horário, pelo radar em frente a Embrapa: “Trabalho na Codevasf e peguei uma multa no sentido sul, por volta do meio-dia”.

*** – Queria saber como consegui isso, saindo em horário de fluxo e o radar fica a menos de 200 metros?” Postou ela.

Um bom bate papo

Mais pagamento – A Caixa Econômica volta a fazer mais pagamentos no valor de R$ 500 do FGTS para os trabalhadores nesta sexta-feira.

Mantém posse – Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém decisão que determinou posse do deputado federal Valdevan Noventa, eleito por Sergipe.

Não está bem – Informações de Brasília são de que Valdevan Noventa vai iniciar um processo de mudança de partido. Não se sente bem no PSC.

Por aliados – O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) vai se empenhar para que aliados do governador Belivaldo esteja com ele em Sergipe e Brasília.

Mesma posição – Zezinho Guimarães defende que a posição dos parlamentares seja a mesma no Estado e nas decisões no Congresso.

Espaço fiscal – Mais uma dificuldade surge agora: O Ipea diz que Governo não tem espaço fiscal para mudanças na reforma da Previdência.

Disputar mandato – A oposição em Sergipe precisa reconhecer que não está em condições de disputar mandato majoritário em Aracaju.

Muitos problemas – Novo prefeito interino de Canindé do São Francisco com dificuldade de por a cidade nos eixos. Muitos problemas pela frente.

Só 30 por cento – Segundo avaliação de um vereador experiente, a renovação na Câmara de Aracaju será de 30 por cento nas eleições de 2020.